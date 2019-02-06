أعمال 70 فناناً في «رأس الخيمة للفنون البصرية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

يعرض مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية أعمال ما يزيد عن 70 فناناً في الهواء الطلق، في تجربة ثقافية غنية وفريدة من نوعها في «يوم الحب» بقرية الجزيرة الحمراء التاريخية، وسيدور موضوع المهرجان حول «لقاء القديم والجديد».

ومن بين الفنانين الإماراتيين الناشئين المشاركين في فعاليات المهرجان: أماني المنصوري، ومريم المطوّع، ونورة الشحي، وحليمة الشحي. ومن الفنانين العالميين: كارين كنور، وجيليان روبرتسون، وليوناردو مونتويا. وتتناول فعاليات المهرجان كذلك تاريخ الجزيرة الحمراء التي تم تجديدها أخيراً، التي اختيرت لتكون المكان الأيقوني الذي سيستضيف المعرض الفني للمهرجان في الهواء الطلق. إضافة إلى التاريخ والتراث الثقافي للمتحف الوطني في رأس الخيمة، الذي يستضيف معرض النحت والعروض السينمائية وورش العمل في المهرجان.