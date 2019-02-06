اختيار عروض «الشارقة المسرحية» 25 الجاري

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

تنطلق أعمال الدورة 29 من أيام الشارقة المسرحية فعالياتها في 20 مارس المقبل، وتستمر 9 أيام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. إذ أعلنت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية أمس، بدء أعمال لجنة مشاهدة واختيار العروض يوم 25 فبراير الجاري، حيث ستتولى اللجنة معاينة 10 عروض تقدمت بها الفرق المسرحية، لتنتقي من بينها الأعمال المؤهلة للتنافس على جوائز مسابقة أيام الشارقة المسرحية في دورتها الجديدة.

نقاش

وكانت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية قد عقدت اجتماعاً أمس، ترأسه أحمد بورحيمة، مدير أيام الشارقة المسرحية، وحضره إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد، ناقشت فيه اللجنة تقرير «لجنة الإجازة الفنية للنصوص»، واختار أعضاء «لجنة مشاهدة واختيار العروض»، والتي تضم خليفة التخلوفة من الإمارات، وغنام غنام من الأردن، وحسن النفالي من المغرب.