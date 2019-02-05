"الضحك المهدئ"... طريقة جديدة لإجراء جراحات المخ في حالة اليقظة

المصدر: البيان الإلكتروني

وذكر باحثون من جامعة إيموري في مدينة أتلانتا بولاية جيورجيا الأمريكية، في دراستهم التي نشرتها اليوم الثلاثاء مجلة "جورنال اوف كلينيكال اِنفستيجيشن"، أن تحفيز منطقة ما في المخ لدى المريض يجعله يضحك فورا، ويلي هذا الضحك شعور بالراحة والسعادة.

ويأمل الباحثون في الاعتماد على هذه الطريقة مستقبلا لتهدئة المرضى الذين يضطرون للبقاء في حالة اليقظة أثناء خضوعهم لجراحة مخ مفتوح.

غير أن خبيرا ألمانيا متخصصا شكك في إمكانية نجاح هذه الفكرة.