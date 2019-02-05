هاواي قد تصبح أول ولاية أمريكية تحظر بيع السجائر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قد تصبح هاواي أول ولاية أمريكية تحظر مبيعات السجائر فقد قدم النائب الديمقراطي ريتشارد كريغان قدم مشروع قانون من شأنه أن يزيد تدريجياً الحد الأدنى للعمر اللازم لشراء السجائر ، مما سيؤدي إلى حظر عملي في نهاية المطاف.

وفي الوقت الحالي ، لا تسمح هاواي الملقبة بولاية "ألوها" ببيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 21 عامًا، ولكن بموجب قانون كريغان، سيزيد الحد الأدنى لسن التدخين إلى 30 عام 2020 و 40 عام 2021 و 50 عام 2022 و 60 عام 2023 و 100 عام 2024.

وقال كريغان، وهو أيضاً طبيب ، لصحيفة هاواي تريبيون-هيرالد إن الضرائب وغيرها من اللوائح التنظيمية وشعارات المخاطر الصحية الموجودة على علب السجائر لم تؤد إلا إلى إبطاء شرب الدخان ، لكنها لا توقف المشكلة".

وأضاف: "لدينا عمليا مجموعة من المدمنين بشدة على التدخين ، تم استعبادهم من قبل صناعة تدخين سيئة من خلال تصميم سجائر تجعلهم مدمنين للغاية عليها، برغم أنها فتاكة للغاية.

وسيجعل مشروع القانون أيضا تجار التجزئة يدفعون غرامة قدرها 500 دولار إذا باعوا السجائر لأي شخص دون السن القانونية.