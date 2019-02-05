ممرضة تفوز بمئة ألف درهم خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت ممرضة فلبينية جائزة نقدية ضخمة تبلغ قيمتها 100,000 درهم إماراتي خلال احتفالات مهرجان دبي للتسوق.

وقد حالف الحظ الممرضة المقيمة في دبي، أنجيلا مورتوس، بعد تدوير عجلة الحظ التي استقرت على المكان المخصص لجائزة 100,000 درهم إماراتي. وفازت الممرضة بجائزة السحب الكبير بعد أن كانت تسوقت بمبلغ 2,000 درهم خلال عدّة زيارات أجرتها إلى مركز التسوق التابع لمجموعة "ماجد الفطيم".

وقالت أنجيلا، وهي ممرضة انتقلت إلى الإمارات قبل خمس سنوات، إنها لم تُعِر الأمر أي اهتمام عندما تلقّت اتصالاً يبشّرها بالفوز، مشيرة إلى أنها كانت مشغولة مع مرضاها في المركز الطبي الذي تعمل فيه، وأضافت: "لم أصدق الأمر في البداية، لكن عندما استوعبت ما سمعت غمرتني السعادة".

وأكّدت الممرضة أن أول ما ستفعله بالمال هو "مساعدة عامل نظافة في المبنى الذي أعمل فيه، يحرص على توجيه التحية الصباحية لي كل يوم"، موضحة أن الرجل الذي وصفته بـ "البشوش" لا يتحدّث الإنجليزية، ولكنه "يجتهد ليقول لي صباح الخير كل يوم باعثاً السرور في نفسي". وترغب أنجيلا في مساعدة هذا الشخص "الغريب تماماً" على تعلّم اللغة الإنجليزية، في حين تريد استخدام بعض المال لإصلاح مدفني والديها اللذين توفيا قبل نحو عشر سنوات، وتقول إن قبريهما بحاجة إلى بعض الترميم.