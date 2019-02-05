علامة وعسّاف يلتقيان جمهور «المجاز» الجمعة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

يواصل مسرح المجاز في الشارقة، تنظيم أمسياته الغنائية، حيث من المقرر أن يستضيف الجمعة 8 فبراير المقبل، حفلاً غنائياً يحييه الفنانان، اللبناني راغب علامة والفلسطيني محمد عساف، سيقدم كل منهما خلاله باقة من أغنياته.

سعادة

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة، سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، عن سعادته بلقاء جمهوره على مسرح المجاز بالشارقة، مشيراً إلى أن هذه الحفلات تسهم في تجديد وتقوية علاقة الفنان بمحبيه، كما أنها تسهم في نشر جديد أعماله التي ينوي تقديمها على مسرح المجاز.

وقال علامة: «أشكر إمارة الشارقة، ومسرح المجاز والجمهور المحب والذواق للفن، على دعوتي لهذه الأمسيات في هذا البلد الجميل والمعطاء الذي لطالما كان منبراً للمحبة والسلام، وما يسعدني أكثر أن هذه الأمسيات تقام في عام التسامح هذا العنوان الكبير والإنساني الذي اختارته الإمارات لنفسها لتتوّج جهودها بهذا العنوان الإنساني، لنسهم كفنانين بإرسال رسائل نبيلة وقيّمة من خلال الأغنيات التي نقدمها، فالفنّ هو رسالة سامية وراقية تتجاوز كافة الحواجز والحدود والمواقف وتقدم للإنسانية مفاهيم أكثر جمالاً».

إضافة

كما سيطل الفنان محمد عسّاف، للمرة الثانية على جمهوره في مسرح المجاز في إمارة الشارقة، ليقدم لجمهوره باقة مختارة من أجمل الأغنيات التي اشتهر بها صاحب لقب «أرب آيدول»، والتي شكّلت بتنوعها حضوره الفني على الساحة الغنائية العربية.

وقال عسّاف: «إن مشاركتي ضمن الأمسيات الغنائية التي ينظمها مسرح المجاز الذي يعدّ واحداً من المسارح العربية العريقة، تعد إضافة مميزة لمسيرتي الفنية، حيث إن اللقاء مع جمهور متنوع من مختلف أنحاء الوطن العربي أمر يحفّز الفنان إلى تقديم كلّ ما هو جديد ونوعي، كما أن مشاركتي إلى جانب نخبة من كبار نجوم الغناء العربي تشرفني وتضيف إلى تجربتي الكثير».