«زايد للكتاب» تعلن القائمة القصيرة لفرعي الآداب والفنون والدراسات النقدية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب القائمة القصيرة لفرعي الآداب والفنون والدراسات النقدية، في دورتها 13، حيث اشتملت القائمة لفرع الآداب على 3 أعمال من أصل 13 عملاً تضمنتهم القائمة الطويلة، بينما اشتملت القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية على 3 أعمال من أصل 9 أعمال تضمنتهم القائمة. كما تم إعلان القوائم الطويلة لفرعي الجائزة خلال شهر ديسمبر الماضي.

فيما تضم القائمة القصيرة لفرع الآداب كلاً من رواية «ترتر» للكاتب نزار عبدالستار من العراق الصادرة عن دار «هاشيت أنطوان/‏نوفل» 2018، ورواية «غواصو الأحقاف» للكاتبة أمل الفاران من السعودية الصادرة عن دار «جداول» للنشر والتوزيع 2016، والسيرة الذاتية «الذات بين الوجود والإيجاد» للكاتب بنسالم حمّيش من المغرب الصادرة عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع عام 2018.

أمّا عن فرع الفنون والدراسات النقدية، فتضم القائمة القصيرة كلاً من كتاب «الخطاب ثلاثي الأبعاد دراسات في الأدب العربي المعاصر» للباحث د. سمر الديوب من سوريا، دائرة الثقافة الشارقة، 2017، وكتاب «كتابة القتل في الأدب العربي القديم» للباحث د. آمنة الرميلي الوسلاتي من تونس، دار زينب للنشر والتوزيع، 2018، وكتاب «الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر» للباحث د. شربل داغر من لبنان، منتدى المعارف، 2018.

يُذكر أن فرع الآداب قد تصدر المشاركات هذه الدورة للعام الـ6 على التوالي، بواقع 382 مشاركة، بينما استقبل فرع الفنون والدراسات النقدية هذا العام 151 مشاركة. وستقوم الجائزة بإعلان القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.