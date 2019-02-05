«دبي للمأكولات»..مذاقات وفنون طهي عالمية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن عودة مهرجان دبي للمأكولات خلال دورته السادسة التي تنطلق 21 الجاري وتستمر حتى 9 مارس 2019، ومن المتوقع أن يكون الأضخم على مستوى المدينة منذ انطلاقه.

وعلى مدار 17 يوماً سيحظى سكان وزوار دبي بأشهى وألذ التجارب والعروض التي ستقام في مواقع متعددة في المدينة، حيث يمكنهم تجربة وجبات من ثلاثة أطباق من مجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة في دبي، أو الاستمتاع بالطقس الرائع وتجربة مذاقات حصرية، إضافة إلى تذوق أطباق أصيلة من حول العالم تعكس العديد من الثقافات، فضلاً عن استكشاف عدد من مطاعم المدينة التي ربما تكون صغيرة ولكنها كبيرة بأفكارها ومذاقاتها، وأيضاً التعرف إلى أحدث التوجهات في عالم فنون الطهي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يعود مهرجان دبي للمأكولات مرّة أخرى ليقدّم لسكّان وزوّار المدينة فرصة مميّزة لتجربة أطعمة ووجبات متنوعة من حول العالم، حيث يعد المهرجان اليوم من أبرز الأحداث التي يتضمنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رئيسيةً لفنون الطهي في المنطقة. ولا شك أننا خلال الأعوام الخمسة الماضية، قمنا بتوطيد علاقاتنا مع شركائنا وتمكّنا من تحقيق النجاح سوياً، وفي هذا العام سنأخذ مهرجان دبي للمأكولات إلى مستويات جديدة عبر المزيد من الإضافات النوعية والقيّمة التي تحتفي بجميع فنون الطهي وترحب بعشاق المذاقات.

ونتطلع إلى استقبال جمهور المهرجان من داخل وخارج الدولة ومن جميع الجنسيات والثقافات لمشاركتنا هذه الاحتفالية الكبرى. وتعود للمهرجان هذا العام العديد من فعالياته التي حظيت بشعبية كبيرة خلال الدورات السابقة، ومن بينها سوايب كانتين الشاطئ، وجواهر دبي الخفية، وأسبوع دبي للمطاعم المقدم لكم من بنك الإمارات دبي الوطني وفيزا، كما تتضمن هذه الدورة أيضاً فعاليات جديدة مثل «رحلة في عالم المذاقات»، و«قهوة مميزة بمذاقات حصرية»، إضافة إلى عروض خاصة في متاجر التجزئة وفعاليات ترفيهية في مراكز التسوق.

كانتين الشاطئ

تعود للمهرجان هذا العام فعالية «كانتين الشاطئ» في حلة جديدة في موقعه الشهير على الشاطئ خلف «سنست مول»، تحت عنوان سوايب كانتين الشاطئ، ويقدم أفكاراً جديدة في عالم فنون الطهي، وتتضمن فعالية مخصصة للعائلات، وتستقبل الفعالية زوارها مجاناً.

أسبوع دبي للمطاعم

ويقدم أسبوع دبي للمطاعم على مدار عشرة أيام فرصة فريدة لتجربة الوجبات التي تقدمها مجموعة مختارة من المطاعم الفاخرة في دبي بأسعار تنافسية.

جواهر دبي الخفية

وسيكون جمهور المهرجان على موعد لخوض رحلة من نوع آخر بين أحياء دبي لاستكشاف أفضل المطاعم المدرجة لهذا العام على قائمة «جواهر دبي الخفية»، وهي مطاعم ربما تكون صغيرة في مساحتها، ولكنها كبيرة بشعبيتها وأفكارها ومذاقاتها.

رحلة في عالم المذاقات

يقدّم مهرجان دبي للمأكولات هذا العام فعالية جديدة لجمهوره توفر لهم فرصة الاطلاع على عالم ربما كان جديداً عليهم، ليخوضوا رحلة استثنائية بين مذاقات وأطباق متعددة من جميع أرجاء العالم، حيث يمكنهم المشاركة في دروس لتعلم طريقة طهي السوشي الياباني، أو صناعة الخبز أو إعداد طبق ويلينغتون من لحم البقر، أو المشاركة في حفل عشاء ضخم يقدم وجبات رئيسية من 16 طبقاً، أو الجلوس حول طاولة الطعام برفقة الطهاة والتعرف إليهم عن قرب.