«قلب شاعري 8».. روائع ملهمة لألمع الشعراء والناشئة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت أمس فعاليات النسخة الثامنة من «قلب شاعري» - الملتقى الشعري السنوي الذي يجمع كوكبة من الشعراء والموسيقيين المعروفين عالمياً» ومجموعة من الطلبة من مختلف أنحاء المنطقة، بحضور ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والشاعر الإماراتي د. شهاب غانم، حيث قدمت مجموعة من الروائع الشعرية ألقاها 13 شاعراً من ألمع الشعراء المحليين والعالميين، إلى جانب 41 طالباً من مختلف المدارس في الدولة.

واستضافت منظمة سوكا جاكاي الدولية الخليج الفعالية التي أقيمت في قاعة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بالتعاون مع قرية دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية. وفي معرض حديثه حول هذه المبادرة، قال سوريش بريمكومار، رئيس مجلس إدارة سوكا جاكاي الدولية الخليج: «انطلقت نسخة عام 2013 بمشاركة طالبين فقط، وعلى مر السنين شهد ملتقانا الشعري إقبالاً متزايداً من الطلبة، ليبلغ عدد الطلبة المشاركين في نسخة هذا العام 41 طالباً، ولا شك أننا فخورون بهذا الإنجاز».

تضمنت فعاليات نسخة هذا العام مجموعة من الأمسيات الشعرية، التي قدمها شعراء بارزون منهم : د. بروين حبيب (البحرين)، ود. بادماجا شارما (الهند)، ود. أورورا هوماران (الأرجنتين)، ود. سابرينا لي (إيطاليا)، وساجدة الموسوي (العراق)، وشمة الحنوف (الإمارات)، وحسن النجار (الإمارات)، ود. محمد سبيل (السودان).

وقال د. شهاب غانم «انطلقت فعالية «قلب شاعري» عام 2012، بهدف متواضع تمثل في خلق روابط إنسانية بين مكونات المجتمع المحلي من خلال الشعر والموسيقى. وجمع بين المشاركين حب السلام والانسجام والفن والإبداع والعمل الطوعي والتسامح، والإدراك العميق للترابط بين الحياة والبيئة».