«الفجيرة للفنون» تنظم ورشة لأوركسترا النور والأمل بالقاهرة

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ورشة عمل موسيقية لأوركسترا جمعية النور والأمل للمكفوفات بالقاهرة.

وشارك في ورشة الموسيقى التي جاءت بعنوان (بإمكانك أن ترى الموسيقى) 100 عازفة كفيفة من الجمعية وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالستار أستاذ الكمان في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وأوضح عبدالستار أن الطريقة التي اتبعت في تعليم الفتيات الكفيفات من خلال تحويل النوتة الموسيقية إلى طريقة برايل، وتوزيع القطع الموسيقية على كل فتاة لتتعلم عزفها، مشيراً إلى أن الموسيقى تعد مصدراً للفرح والسعادة وبصيصاً من الأمل للفتيات العازفات.

من جانبه أكد علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة على أن الأكاديمية لديها استراتيجية في تقديم الخدمات التعليمية المميزة وتأهيل المنتسبين إليها أكاديمياً في المجال الفني، في إطار توجيهات ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لإثبات حضورها على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

وأضاف الحفيتي: إن الورشة التي أشرفت عليها الأكاديمية مؤخراً والتي استمرت لمدة 6 أيام في القاهرة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي ستنفذها الأكاديمية خلال العام الجاري بهدف إعداد جيل موسيقي يكون له بصمة على صعيد الدولة والعالم العربي.