انطلاق مهرجان المسرح الدولي الثاني في «أمريكية الشارقة»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

انطلق في الجامعة الأمريكية في الشارقة أمس مهرجان المسرح الدولي الثاني والذي ينظمه برنامج الفنون المسرحية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة، ويضم المهرجان عدداً من الأنشطة والفعاليات الشيقة مثل العروض المسرحية والمحاضرات وورش العمل المفتوحة والجلسات لتعلم كتابة المسرحيات والتصميم والتي يشارك فيها عدد من المؤسسات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها. ويأتي هذا المهرجان في أعقاب النجاح الذي شهده في دورته الأولى عام 2017، حيث نال تقديراً وإعجاباً على مستوى المنطقة لما قدمه من عروض وورش عمل.

ويضم المهرجان هذا العام عدداً كبيراً من الفنانين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم ممن سخروا حياتهم للمسرح على المستويين المهني والأكاديمي والذين سوف يقدمون أنشطة مسرحية وموسيقية خلال أسبوع المهرجان الذي يحمل شعار «اكتشاف الذات».