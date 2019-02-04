مواهب موسيقية إماراتية تتألق في حفل «غلوبال فيوجن 2019»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أقيم الحفل السنوي الموسيقي الـ 15 «غلوبال فيوجن»، أول من أمس، وذلك في فندق شاطئ الجميرا بدبي، بتنظيم من «ألبن كابيتال»، وقد عُرف الحفل باستقطابه أبرز المواهب الإماراتية الموسيقية الشابة على خشبة المسرح الرئيس، وإتاحة الفرصة أمامهم للأداء، بجانب نخبة من روّاد الموسيقى العالميين.

وضم الحفل كوكبة من أبرز العازفين العالميين في الموسيقى العربية والهندية والغربية، الذين رسموا بألحانهم العذبة، صورة رائعة من التناغم الثقافي الذي تجسده الإمارات، والتي تعد حاضنة لقيم التسامح والأمان والتعددية الثقافية.

وتم تنظيم الحفل هذا العام، تحت شعار «تألّق الأوتار»، بمشاركة موهبتين موسيقيتين من الإمارات، هما الأخوان خولة وحميد الرايحي، اللذين قدما مقطوعات موسيقية فردية رائعة، على الكمان والتشيلو، تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحار.