حلا شيحة بطلة «زلزال» في ماراثون رمضان المقبل

المصدر: Ⅶ القاهرة - جنا حماد

قررت الممثلة حلا شيحة المشاركة في ماراثون رمضان المقبل، من خلال مسلسل «زلزال»، ليكون العمل الأول لها، بعد 13 عاماً من الغياب عن التمثيل، منذ تقديمها فيلم «كامل الأوصاف» مع عامر منيب عام 2006، الذي ظهرت فيه مرتدية الحجاب قبل أن تعتزل بعده العمل الفني.

ورغم العروض الكثيرة التي تلقتها خلال الفترة الماضية للمشاركة في أعمال درامية، إلا أنها اختارت مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

عودة حلا للتمثيل لن تكون من بوابة الدراما فقط، بل وافقت على المشاركة بفيلم جديد، يتم تحضيره حالياً، ولكنها تتكتم على الإعلان لحين الانتهاء من التحضيرات، ويبدو أن هذا الفيلم ستبدأ في تصويره بعد عيد الفطر، لحاجتها إلى التفرغ لمسلسل «زلزال» طوال الأشهر المقبلة.