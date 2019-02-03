جماليات بيرث الأسكتلندية في أعمال حبرية يدوية

المصدر: Ⅶ إعداد: اليازية البدواوي

يعتزم القائمون على معرض ومتحف بيرث للفنون بأسكتلندا إقامة معرض يضيء على أعمال الثنائي كارل لافيا ولورنا لوبريدونشل، التي تتألف في أساسها من رسومات حبرية مرسومة باليد، تستعرض وتمثل جمالية مدينة بيرث بأسرها.

ووفقاً لمواقع إخبارية فإن الحجم المادي للمدينة المرسومة يقدر بنحو مترين، واستغرق إنجازها أشهراً عدة من التفاني والجد إلى أن اكتملت وجرى تثبيتها على الجدار، استعداداً لعرضها للجمهور في معرض يأتي كونه جزءاً من مشروع وطني ضخم قام به ثنائي الفن كارل لافيا ولورنا لو بريدونشل، اللذان يطمحان لإنتاج نظرة فنية تتألف من 69 صفحة تصوّر المملكة المتحدة بأكملها.

يعتبر كارل، الذي يمكن تلقيبه بالمصمم والرسام، فناناً علّم نفسه بنفسه منذ سن الخامسة بفضل ميوله واهتماماته بجماليات العمارة والخرائط ومناظر المدينة. وأثناء عمله في سن مبكرة، أنشأ مدناً خيالية، فضلاً عن أن ممارساته الحالية ترتكز على تصوير المدن التي تمت زيارتها من إطار جوي، أي من وجهة نظر تُطل من أعلى، مع تجريد النمط وتكثيف التفاصيل مع غزارة المعلومات، وغالباً ما يرسم كارل تفاصيله مستخدماً الحبر على ورق.

أما لورنا، فهي خريجة فن التصوير الفوتوغرافي، وتتعامل مع الإنتاج الإبداعي عبر جميع جوانبه، بما في ذلك الأبحاث ورسم الخرائط والتصوير الفوتوغرافي، والفيديو الجوي عبر الطائرات الموجهة عن بعد، وكذلك التصوير الثابت، وهي متواجدة بشكل مستمر على شبكة الإنترنت، وتتكفل مهمة تأمين مشاركاتهم في المعارض في كل المدن.