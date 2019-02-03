قراءات قصصية في «منتدى الأدب» بالنادي الثقافي العربي

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظم «منتدى الأدب» في النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، أمسية قصصية قدمت خلالها الكاتبتان تهاني الهاشمي من الإمارات وذكرى لعيبي من العراق قراءات قصصية أمام جمهور من متذوقي الآداب، وأدار الأمسية الصحافي محمد ولد محمد سالم الذي استعرض سيرتي الكاتبتين.

البداية كانت مع ذكرى لعيبي التي قرأت قصة «لقاء في كوبنهاغن»، حاولت من خلالها وصف معاناة عراقية اضطرتها ظروف الحرب إلى أن تهاجر هي وأسرتها إلى دولة خليجية أولاً ثم إلى مدينة كوبنهاغن في الدانمارك، لتلتقي هناك بشاب كانت تعرفه منذ الصغر، فتظن أن الحياة أخيراً ربما تكون قد ابتسمت لها، وتبني على ذلك آمالاً بالزواج والسعادة.

أما تهاني الهاشمي فقرأت قصة بعنوان «أم البنات»، تحكي قصة شاب ولد لرجل من زوجته الثانية التي تزوجها بحثاً عن ولد ذكر، بعد أن لم يجد من زوجته الأولى إلا البنات، وقد أخذ الأب على عاتقه الاهتمام بالابن وتوجيهه لدراسة الشريعة والتعمق فيها، ثم التخصص في القضاء ليحصل على أعلى الدرجات ويتوظف وظيفة قضائية سامية، ويعيش الشاب حياة قراءة وتحصيل وإيمان وتبتل، وظلت والدته تلح عليه أن يتزوج وهو يؤجل ذلك لكنه أثناء إحدى قراءاته الأدبية تشتاق نفسه إلى محادثة امرأة، وبالمصادفة يلتقط رقماً لفتاة كان قد دوّنه، وهنا تبدأ علاقة حب جارفة.