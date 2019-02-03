فايا يونان تغني للإنسان والحب على مسرح جزيرة العلم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

انطلقت، مساء أول من أمس، أولى حفلات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته السادسة، الذي تقدمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، التي أحيتها على مسرح جزيرة العلم الفنانة السورية السويدية فايا يونان، بحضور المئات من المعجبين والمحبين لصوتها الشاب وأغنياتها الإنسانية والرومانسية.

وتعد فايا يونان، التي حصدت العام الماضي لقب أفضل مطربة سورية لعام 2018، ضمن جوائز «داف باما ميوزيك أوورد» الألمانية، أول مغنية عربية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك من «باب التمويل الجماعي» لأغنيتها «أُحب يديك»، حيثُ أُنتج الفيديو الكليب الخاص بالأغنية بتمويل جماعي، بعد أن جمعت يونان نحو 25 ألف دولار لتمويل تصوير وإنتاج الأغنية التي حققت شهرة كبيرة لها.

متعة

غنّت فايا «أحب يديك» من كلمات الشاعر مهدي منصور وألحان وتوزيع ريان الهبر، فأمتعت الحضور الذين طربوا لكلماتها وألحانها، وواصلت مع أغنياتها «يا ليته يعلم» من ألحانها وتوزيع ريان الهبر، و«حب الأقوياء» من كلمات مهدي منصور وألحان يعرب سميرات، واستمتع الجمهور أكثر بأغنية «بيناتنا في بحر» من كلمات وألحان خالد الهبر وتوزيع ريان الهبر.

وغلبت القيم الاجتماعية والإنسانية على الأغاني التي توجهت فيها فايا نحو بغداد وحلب، في كلمات تأثر بها عشاق الموسيقى والطرب الأصيل، الذين طلبوا منها المزيد، فاختارت لهم «في الطريق إليك» وغيرها من الأغاني التي حققت شهرة وانتشاراً واسعاً بين جيل الشباب خصوصاً، لتكون ليلة موسيقية جميلة.

أصوات طربية

وأكد مدير المهرجان الفنان فرات قدوري أن مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية يقدم هذا العام أصواتاً طربية لمحبي الفن الأصيل وموسيقى عالمية - غربية وآسيوية، أمتعت أغانيها وألحانها الجمهور في أماكن كثيرة حول العالم.