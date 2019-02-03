ستيفن برويت مُحرّر ثلث مقالات «ويكيبيديا»

المصدر: Ⅶ إعداد: اليازية البدواوي

قد يتساءل البعض عن هوية الأشخاص الذين يكرسون وقتهم لتعديل المقالات المنشورة على موسوعة «ويكيبيديا» العالمية، ليبرز من بينهم مؤخراً شخص يدعى ستيفن برويت، والذي، بحسب موقع «سي بي إس نيوز»، قد تمكن من تعديل ما يقارب 3 ملايين مقال على الموقع، فضلاً عن كتابة 35 ألف مقالة أصلية، الأمر الذي لم يكسبه الفخر فقط، بل خوّله ليحوز مكانة أسطورية على الشبكة العنكبوتية.

تتباهى الموسوعة الإلكترونية حالياً بوجود أكثر من 5.7 ملايين مقالة باللغة الإنجليزية، وملايين أخرى مترجمة للغات أخرى، كُتبت جميعها عبر متطوعين على الإنترنت. وأخيراً، تم اختيار برويت كأحد أكثر الأشخاص تأثيراً على الشبكة من قبل مجلة «تايم»، ويرجع السبب لذلك بشكل جزئي، لتحريره ثلث المقالات باللغة الإنجليزية على «ويكيبيديا».

برويت مهتم حدّ الجنون بالتاريخ، كما أن حبه لفن الأوبرا، ألهمه ليقتبس اسمه كمستخدم في «ويكيبيديا» تيمناً بـ(Ser Amantio Di Nicolao)، الشخصية الأوبرالية المفضلة لديه. وعند البحث عن حقيقة اسمه كمستخدم على متصفح «غوغل»، فقد عرفه البعض بـ«أول إنسان بويكيبيديا، يقوم بأكثر من مليوني عملية تحرير».

وبالعودة للبدايات، أوضح برويت أن مقالته الأولى تناولت «بيتر فرانسيسكو، الذي كان من أسلافه السابقين... وأنه سيتمكن من الخوض في تفاصيل القصة كاملة في حال توفرت لديه ساعة كاملة للحديث».

الجدير بالذكر، أن مجلة «تايم» قد صنفته من بين «أفضل 25 شخصاً تأثيراً على الإنترنت»، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والكاتبة جي كي رولينغ، والأمريكية كيم كارداشيان.