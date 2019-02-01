شاهد.. نمر بري يثير الرعب في الهند

المصدر: البيان الالكتروني

عاشت مدينة جلندهار الهندية لحظات من الذعر والرعب لا توصف عندما ولج نمر بري أحياءها السكنية.

وقد حاول سكان المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 850 ألف نسمة، القبض على النمر، لكن محاولتهم الاولى باءت بالفشل.

وحسب وكالة الانباء الفرنسية، التي نشرت فيديو الواقعة، فقد تسبب النمر البري في جرح أشخاص عدة خلال محاولتهم القبض عليه في المدينة التي تقع شمال البنجاب، حيث تلقوا علاجهم في مستشفيات المدينة، وذلك قبل نجاحهم في القبض عليه في محاولة ثانية.