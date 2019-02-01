وفاة مغربيتين بفيروس أنفلونزا الخنازير

المصدر: وكالات

أكدت الحكومة المغربية الخميس، وفاة امرأتين مغربيتين بفيروس أنفلونزا الخنازير (إِتش1 إن1) مشيرة إلى أن إحداهما كانت حبلى والثانية تبلغ من العمر 68 عاما.

وقال وزير الصحة المغربي أنس الدكالي في اجتماع للحكومة "اليقظة متواصلة إزاء أية حالة تسجل في أي مستشفى من أجل مواكبتها".

وأضاف أن الوزارة "أرست آلية للتواصل من خلال وسائل الإعلام بشأن هذه الوضعية ... وسيكون هناك تكثيف لسبل الوقاية والتدخل عند بروز أي حالة".

وتابع الدكالي، أن هناك عمليات مراقبة في المغرب للأنفلونزا منذ عام 2004 من خلال 375 مركزا صحيا عموميا موزعة في مختلف أنحاء المملكة.