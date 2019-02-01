فايا يونان تفتتح الليلة «الشارقة للموسيقى»

المصدر: الشارقة - البيان

على إيقاع فرقة النغم الكورية، وصوت الفنانة السورية فايا يونان، تنطلق مساء اليوم، فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، التي تقام على خشبة مسرح جزيرة العلم، حيث سيكون الجمهور على موعد مع تشكيلة واسعة من الألحان الكورية والعربية على حد سواء.

وأكد الفنان فرات قدوري، مدير المهرجان، لـ «البيان»: أن «الشارقة للموسيقى العالمية» تمكن من التحوّل إلى تظاهرة فنية وثقافية عالمية، من خلال مجموعة نجوم الموسيقى التي يستضيفها المهرجان.

وقال: «هناك عدد من الأسماء تشارك للمرة الأولى في مهرجان موسيقي يقام في الدولة، من بينهم الفرق الموسيقية الكورية، التي تمثل ضيف شرف المهرجان، إلى جانب أننا حرصنا هذا العام على اختيار مجموعة متنوعة من الفنانين الذين تعودوا على تقديم الألحان العذبة والكلمات الجميلة في أغنياتهم». وأشار قدوري إلى أن أمسيات المهرجان ستكون هذا العام متنوعة.

وقال: «تعد السورية فايا يونان، على رأس قائمة الفنانين الذين سيحيون هذه الأمسيات، فهي من الأصوات النقية، وتتمتع بحضور طاغٍ على المسرح، فضلاً عن كونها أول فنانة عربية تدخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بفضل أغنيتها الأولى «أحب يديك»، وحصدت العام الماضي لقب أفضل مطربة سورية لعام 2018.

حفلات المهرجان الذي تقدمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، تستمر حتى 9 الجاري، حيث من المقرر أن يطل أيضاً مساء غد في جزيرة العلم، مغني الفلامنكو الإسباني المشهور آركانغل الفائز بجائزة «غرامي» لعام 2018.