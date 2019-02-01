سهرة خليجية في «المجاز» 15 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

يستعد الفنان الكويتي نبيل شعيل، والفنان الإماراتي عيضة المنهالي، لإحياء سهرة خليجية مميزة، وذلك على خشبة مسرح المجاز بالشارقة، حيث سيطلان على الجمهور في 15 الجاري، لتقديم تشكيلة واسعة من أغنياتهما.

وأكد الفنان نبيل شعيل أنه في كل جولة خليجية يشعر وكأنه يغني ببلده الكويت. وقال: «لن يكون الأمر مختلفاً وأنا ألتقي بجمهوري في الشارقة، فالإمارات بلدي الثاني، وأنا على ثقة أن هذه الأمسية ستضيف ذكرى جديدة لمسيرتي الفنية». وتابع: «الغناء في الشارقة سيكون له طابع خاص، فهي مدينة تجمعني مع جمهور من مختلف البلاد العربية».

من جانبه، قال الفنان عيضة المنهالي: «تشكل هذه السهرات الفنية منعطفاً لدى الفنانين، نظراً للمكانة التي تتميز بها الشارقة، حيث باتت الإمارة الباسمة، تلعب دوراً محورياً في تنظيم واستضافة عمالقة الفن والطرب الأصيل، بجانب دقة التنظيم، وحفاوة الاستقبال لضيوفها، ما يعزز من قيم التسامح التي تستند إلى تاريخها العريق، ويرسخ مفاهيم الأخوة بين القاطنين على أرضها».