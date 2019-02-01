أنفاق المشاة في أبوظبي تتزيّن بألوان «الغرافيتي»

المصدر: أبوظبي - وام

في إطار تحسين المظهر العام لمنطقة الكورنيش في العاصمة أبوظبي، تنفّذ بلدية مدينة أبوظبي حالياً مشروعاً لتجميل أنفاق المشاة الواقعة في منطقة الكورنيش، لتسجل البلدية بذلك السبق بكونها تجّمل أول نفق في العالم، من حيث استخدام الألوان المضيئة والغرافيتي، إذ تشمل الأعمال الفنية في أنفاق المشاة رسوماً ثلاثية الأبعاد تمتاز بسمات جمالية.

ألوان مضيئة

وأكدت البلدية أن المشروع الفني الإبداعي التجميلي يحتوي على رسم «غرافيتي» في منطقة كورنيش أبوظبي، التي تضمنت في هذه المرحلة نفقين اثنين باستخدام ألوان مضيئة ومشعة يتم التحكم فيها عن طريق الإضاءة، إضافة إلى أعمال الرسم على بعض الأصول القائمة مثل: كراسي الجلوس، صناديق الكهرباء، غرفة الإسعافات الأولية، جدار الخدمات، في منطقة الكورنيش، وسوف تنظم البلدية ضمن هذا الإطار عرضاً مباشراً للجمهور بخصوص هذه الأعمال الفنية، تماشياً مع أسبوع الابتكار الذي ينطلق الأحد المقبل.