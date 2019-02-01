«البوكر العربية» تعلن قائمتها القصيرة الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر العربية»، عن أنها ستعلن عن القائمة القصيرة لـ«البوكر العربية» 2019 يوم الثلاثاء المقبل.

وتتكون القائمة القصيرة من ست روايات، سيتم اختيارها من بين الروايات الـ16 للقائمة الطويلة، صدرت بين يوليو 2017 وحتى يونيو 2018. يرأس لجنة التحكيم شرف الدين ماجدولين، وعضوية كل من فوزية أبو خالد، وزليخة أبو ريشة، ولطيف زيتوني، وتشانغ هونغ يي.

وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية من أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي. ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على 10 آلاف دولار أمريكي، فيما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أمريكي إضافية. ويذكر أن رواية «حرب الكلب الثانية» للروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله قد حصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية العام الماضي. كما تعد الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعى الجائزة «مؤسسة جائزة بوكر» في لندن، بينما تقوم «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» بدعمها مالياً.