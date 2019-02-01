واقع النشر العربي على طاولة «الناشرين الإماراتيين» في «القاهرة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

ناقشت جمعية الناشرين الإماراتيين، عدداً من القضايا والقوانين والأخلاقيات الخاصة بالنشر العربي، وذلك عبر تسليطها الضوء على واقع النشر العربي، خلال جلسة حوارية حملت عنوان «أخلاقيات العمل في مجال النشر»، والتي عقدتها، أول من أمس، على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شارك فيها كلّ من علي الشعالي نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومؤسس دار الهدهد للنشر، وناصر عاصي، دار المؤلف للنشر، وتامر سعيد مدير عام مجموعة كلمات.

من جهة أخرى، شارك الجمعية في اجتماعات الجمعية العمومية العادية لاتحاد الناشرين العرب. كما عقدت سلسلة من اللقاءات الفاعلة، مع عدد من الناشرين المصريين والعرب والعالميين المشاركين في المعرض. وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «تكتسب مشاركتنا في معرض القاهرة للكتاب، أهمية عالية، لكونه يمثل منصة لتبادل الآراء والخبرات مع الناشرين العرب، ومناقشة التحديات المتعلقة بالمعايير والضوابط والقوانين الخاصة بالنشر المحلي، وأهمية الالتزام بأخلاقيات النشر المخصص للأطفال والفئات العمرية المختلفة، لما لها من تأثير في بناء ثقافة الأجيال الصاعدة».