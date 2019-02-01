«الفجيرة الثقافية» تكرم الفائزين بـ«شخصية عام زايد»

المصدر: الفجيرة - وام

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس، الشخصيات الفائزة بجائزة «شخصية عام زايد»، وذلك خلال حفل أقيم في فندق نوفوتيل الفجيرة، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وخالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المديرين في المؤسسات الحكومية في الفجيرة، وبدأ حفل التكريم بعرض فيلم تسجيلي عن حياة ومآثر وإنجازات المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحصد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، جائزة الشخصية الرياضية، كما حصد جائزة الشخصية الخيرية، سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، وذهبت جائزة الشخصية الثقافية إلى الأديب محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، بينما حصل على جائزة الشخصية الأمنية اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة. وذهبت جائزة الشخصية الاقتصادية إلى خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ونال ناصر علي بن خماس جائزة الشخصية التنموية، أما جائزة الشخصية المجتمعية ففاز بها محمد علي الملا، بينما نال خبير التراث الوطني عبدالله خلفان الهامور، جائزة الشخصية التراثية، ونالت جائزة الشخصية النسائية، عيدة هديب مبارك الظنحاني، كما كانت جائزة الشخصية الشبابية من نصيب سليمة المزروعي، عضو مجلس شباب الفجيرة.

وعبر الدكتور سعيد الحساني، مدير الجائزة، عن سعادته بتكريم المتميزين، مؤكداَ أنهم يبرهنون على ما يمتلكه الوطن من طاقات وقيادات متميزة. وقال: «شهد الحفل تكريم قياديين متميزين حظوا بثقة المجتمع، نتيجة حجم العطاء والإنجاز الذي قدموه في خدمة وتنمية المجتمع»، موضحاً أن التكريم يهدف إلى تشجيع التنافس الإيجابي بين أفراد المجتمع.

من جهته، أشار خالد الظنحاني إلى أن جائزة «شخصية عام زايد» تهدف للاعتزاز بمسيرة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في تأسيس الإمارات وإبراز ما جسده من مبادئ وقيم أساسية لنهضة البلاد، فضلاً عن تكريم الشخصيات الرائدة في الفجيرة، من أصحاب الخدمات الجليلة والمواقف النبيلة.