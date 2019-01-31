ثعبان الرمال في فساتين الزفاف!

تم اكتشاف ثعبان الأربعاء 30 يناير في متجر لفساتين الزفاف في بلدية "بو" بمحافظة البرانيس الأطلسية الفرنسية، وفق ما أورد موقع "France Bleu Béarn".

وقال موقع (franceinfo) لقد تم اكتشاف ثعبان الرمال من طرف صاحبة المحل في القبو، وهو ثعبان بطول متر واحد، حيث كانت "صاحبة المحل" بصدد تنظيم بعض الصناديق، عندما رأت شيئاً ملفوفا حول نفسها، تحت أغطية شفافة، فاعتقدت في البداية أنه حبل قبل أن تدرك أنه في الواقع ثعبان.

وقد تدخل رجال الإطفاء "الدفاع المدني" على الفور ليمسك بالثعبان ذي اللون البرتقالي المذهب.

يذكر أنه عادة ما توجد هذه الأنواع في أمريكا الجنوبية، وهي مثيرة للاعجاب ولا تمثل أي خطر.