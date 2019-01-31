دانية الصالح تحصد جائزة «إثراء للفنون» في دورتها الثانية

المصدر: دبي - البيان

بدعم وشراكة من «آرت دبي»، أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء»، أمس، عن فوز الفنانة السعودية دانية الصالح، بجائزة إثراء للفنون في دورتها الثانية.

حيث تهدف المبادرة، التي أطلقها المركز بالشراكة مع آرت دبي في عام 2017، إلى دعم وتحفيز المواهب السعودية في مجال الفنون المعاصرة، وتوفير منصة للمجتمع الفني السعودي، لإيصال إبداعاته إلى المحافل العالمية.

وقال مدير مركز «إثراء»، علي المطيري: «جائزة إثراء للفنون، حقّقت نجاحاً مذهلاً في دورتها الافتتاحية خلال العام الماضي، ونحن سعداء بمواصلة هذا النجاح لتحقيق التزامنا الرئيس في دعم وتعزيز المواهب الفنية بالمملكة»، مضيفاً: «إن جائزة إثراء للفنون، أطلقها مركز إثراء خدمة لمجالات الفنون المعاصرة، وتعزيزاً لهوية الفن السعودي عالمياً، بما يتوافق مع جهود ورؤية المملكة 2030 في التنمية الاجتماعية والثقافية والفنية».

ومن جانبها، أوضحت الفنانة السعودية دانية الصالح: «فوزي بالجائزة، مصدر فخر واعتزاز، وتنتابني سعادة غامرة، منذ الإعلان عن حصولي على الجائزة، وأتطلع إلى عرض عملي في معرض «آرت دبي»، لتأكيد الدور البارز الذي يقوم به مركز "إثراء" في إحداث الفارق الملموس على المشهد الفني بالمملكة، وأشعر بالفخر لارتباط اسمي بهذا الصرح الثقافي المرموق».

وقد كشفت الصالح في عملها الفائز، والمعنون «صوتَك»، البنية التحتية وتعقيدات اللغة، حيث يقوم العمل على تفكيك اللغة إلى وحدتها الأصغر للصوت، باستخدام الوسائط المتعددة على العمل الفني، ومن المقرر أن تنجز الصالح، العمل الفائز خلال الأشهر المقبلة، قبل انضمامه إلى مجموعة «إثراء» الفنية الدائمة.

ويحظى جميع الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة، بفرصة لتقديم أعمالهم للمشاركة في المسابقة السنوية، إذ يحصل الفائز على مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار، وذلك لإتمام أعمالهم الفنية المقترحة، التي سيعرضها المركز ضمن مجموعة إثراء الفنية الدائمة، حيث تم عرض العمل الفائز بالدورة الأولى للجائزة، للفنان التشكيلي السعودي أيمن زيداني «ميم»، وذلك خلال معرض «آرت دبي» في العام الماضي.