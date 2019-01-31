عودة سلفادور دالي للحياة «تفاعلياً»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

استطاع متحف سلفادور دالي في مدينة فلوريدا الأمريكية أن يعيد الفنان السيريالي الراحل إلى الحياة في صورة تفاعلية، يمكنها أن تتحدث إلى رواد المتحف.

وسوف تكون صورة سلفادور دالي التفاعلية القائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على أداء التحية والتفاعل مع زائري المتحف القائم في مدينة سانت بطرسبرج بولاة فلوريدا الأمريكية. الصورة التفاعلية جزء من برنامج يحمل اسم «دالي يعيش: الفن يقابل الذكاء الاصطناعي»، من المقرر افتتاحه في أبريل المقبل العام الجاري.

ويقول متحف دالي إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل خلق صورة تشبه سلفادور دالي صاحب الشارب الشهير.

وفي البرنامج يجلس دالي أمام إحدى اللوحات ثم يقف ويسير في اتجاه المشاهد.