نقاشات بناءة وخبرات متبادلة تتوّج ختام منتدى أبوظبي للنشر

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

اختتمت أمس فعاليات الدورة الثانية من منتدى أبوظبي للنشر، والذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تحت شعار «مستقبل النشر الإلكتروني:

التقنيات والتحديات - تجارب عالمية» في منارة السعديات في أبوظبي بمشاركة 55 متحدثاً من الكُتَاب والناشرين والمختصين بصناعة النشر، من 28 دولة حول العالم.

وشهد المنتدى مناقشات لقضايا عدة تناولت تحديات النشر الإلكتروني، والتقنيات التي تسهم في تطويره ووصوله إلى شريحة أكبر من القُراء. وقد أشار العديد من المشاركين إلى أهمية هذا المنتدى لما يحققه من نتائج ستنعكس على قطاع النشر خاصة، وعلى الساحة الثقافية بشكل عام، وهو ما سيتم التركيز عليه في توصيات المنتدى.

قضايا وحلول

أشار الدكتور سعود هلال الحربي، وكيل وزارة التربية في الكويت، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، إلى أهمية ما تم طرحه في المنتدى من محاور ركزت على مختلف القضايا التي يواجهها العاملون في مجال صناعة النشر الإلكتروني، مدعومة بالعديد من الدراسات والإحصائيات وهو ما يساهم بشكل فعّال في تقدم هذا المجال.

وقال وجوم فينسز، نائب رئيس منتدى الناشرين التعليمي في الاتحاد الدولي للناشرين: نجح المنتدى في طرح وجهات نظر متعددة فيما يرتبط بقضايا النشر الإلكتروني، والتحديات التي تواجهه، واقترح كذلك حلولاً لها.

وأشار د. رشاد كامل خبير البرامج بمنظمة الأمم المتحدة، إلى أن عالم النشر في الوطن العربي مليء بالتحديات، ويتجلى ذلك من ناحية ضعف الإنتاج، وضعف المردود الذي يؤثر بدوره في الإنتاج.

أفضل الحلول

وأضاف: شهدت جلسة «تطور الكتاب الرقمي والصوتي بين الدعم الحكومي والمبادرات الفردية»، عرض خبرات مختلفة حول أفضل الحلول في مجالات تعزيز دور النشر الرقمي للكتاب، مطبوعاً كان أم صوتياً، وآليات تحويله إلى رافد اقتصادي متمم للأشكال التقليدية لنشر الكتب.

وطُرحت خلالها حلول لتقليص القرصنة الرقمية غير الشرعية، التي وإن ساهمت في إيصال الكتاب للقارئ، لكنها عملياً كسرت حلقة النشر، وأدت لتقليص عائدات الكتاب. وقالت إيزابيل أبوالهول، رئيسة مهرجان الإمارات للآداب، عضو مجلس أمناء جائزة البوكر (بريطانيا):

الحوارات التي استضافها منتدى أبوظبي للنشر مثمرة وواقعية، كونها اعتمدت على عرض مشاريع قائمة بالفعل على الساحة مثل مكتبة دبي الصوتية وغيرها، مثلما استعرضت إحصاءات من مختلف أنحاء العالم، بما يعود بالفائدة على المشاركين والحضور.

ورش

خصص اليوم الختامي للعديد من ورش العمل التي رافقت المنتدى، منها «النشر على منصة أمازون.. آلياته وآفاقه»، و«كيف نصنع كتاباً صوتياً»، و«كيف تحمي كتابك الإلكتروني من القرصنة»، وورشة «مستقبل الكتاب.. القراءة عام 2050».