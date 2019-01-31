«موسيقى الحجرة» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف القاعة الزرقاء بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، «سلسلة حفلات موسيقى الحجرة» بقيادة المايسترو روني روجوف، في تعاون بين قسم دراسات الفنون والعلوم الإنسانية في الجامعة، مع جامعة نيويورك في مدينة نيويورك.

وسيتضمن العرض الأول من نوعه في الإمارات السيمفونية الـ15 على سلم «لا ميجور»، تصنيف «Op 141»، للمؤلف دميتري شوستاكوفيتش، إضافة إلى مقطوعة «طقوس الربيع» للمؤلف إيغور سترافينسكي.

وسيشهد الحفل مشاركة عازف الإيقاع الشهير عالمياً ومدير برنامج دراسات الإيقاع في جامعة نيويورك، البروفيسور جوناثان هاس، إلى جانب طالبين من فرقة الموسيقى المعاصرة في جامعة نيويورك، في مستهل تعاون يجمع «سلسلة حفلات موسيقى الحجرة» مع جامعة نيويورك.

وفي هذا الصدد، قال ألفريد بلوم، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «يشرفنا أن نستضيف هذا التعاون الموسيقي الرائع الذي يجمع أفراد مجتمع موسيقى الحجرة في الجامعة وأعضاء فرقة الموسيقى المعاصرة في جامعة نيويورك، لعزف اثنتين من المقطوعات الموسيقية المذهلة التي لم يسبق عزفها في الدولة.