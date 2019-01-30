بدء المرافعات النهائية في محاكمة أخطر رجل في العالم

المصدر: وكالات

تقترب محاكمة خواكين "إل تشابو" غوزمان، زعيم إحدى عصابات المخدرات في المكسيك من نهايتها غدا الخميس، فيما سيقدم ممثلو الادعاء مرافعاتهم النهائية.

ومنذ منتصف نوفمبر الماضي، استدعت الحكومة الأمريكية أكثر من 50 شاهد عيان لدعم قضيتها ضد الرئيس السابق لعصابة "سينالوا كارتل" للمخدرات، والذي يعد أخطر رجل في العالم، المتهم بتهريب آلاف الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ويُتهم غوزمان بارتكاب جرائم بما فيها قيادة مشروع إجرامي والتوزيع الدولي للكوكايين دوليا وغسل الأموال.

وخلال المحاكمة، سعى الادعاء أيضا لربط غوزمان بمقتل آلاف الأشخاص نتيجة لمشروعه الإجرامي.

يذكر أنه تم تسليم غوزمان /61 عاما/ للولايات المتحدة أوائل عام 2017، ومنذ ذلك الحين يُحتجز في سجن شديد الحراسة في نيويورك.

وحال إدانته، يمكن أن يُصدر بحقه عقوبة بالسجن مدى الحياة. وفي إطار اتفاق تسليم المتهمين مع المكسيك، استبعدت الولايات المتحدة صدور عقوبة بالإعدام.

وكان محاميو غوزمان قد اختتموا دفاعهم أمس الثلاثاء ، حيث استدعوا شاهدا واحدا فقط، طبقا لتقارير إعلامية أمريكية، من بين ذلك تقارير لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.