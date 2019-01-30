نجوم الغانم تمثل الإمارات في بينالي البندقية 2019

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عرفت المخرجة والشاعرة الإماراتية نجوم الغانم بشغفها في الفنون والشعر، فقائمتها من الأفلام الوثائقية التي تناقش قضايا محلية طويلة، وآخرها كان بعنوان «آلات حادة»، فضلاً عن امتلاكها 8 دواوين شعرية، الأمر الذي عزز من مكانتها في الساحة الثقافية المحلية والخليجية والعربية، وها هي نجوم تستعد لتمثيل الإمارات في بينالي البندقية 2019، بعمل فني مكوّن من تجهيز فيديو خاص بالموقع، وذلك وفق ما أعلن عنه سام بردويل وتيل فلرات، القيّمان الفنيان للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية 2019، واللذان أكدا توجيه الدعوة إلى الغانم للمشاركة في بينالي البندقية الذي يقام خلال الفترة من 11 مايو إلى 24 نوفمبر المقبلين.

ملامح

وفي هذا الصدد، قالت نجوم الغانم: «ساهمت الأشكال والمواضيع الإبداعية التي أقوم بمعالجتها في ممارساتي الفنية في رسم ملامح تجربتي الشخصية، وخاصةً في سياق مجتمع ماضٍ بخطوات متسارعة نحو التغيير. ولطالما كانت قضيتي التي أواصل التركيز عليها هي إيجاد حلول لتقريب وجهات النظر بين التقاليد والتوجهات العصرية، وهو ما انعكس عليّ كفنانة، ويتضح ذلك جلياً في أعمالي المكتوبة والسينمائية. وإنني، كامرأة، يمتلكني شغف تسليط الضوء على القصص النسائية الاستثنائية، داخل مجتمعنا والعالم العربي ككل، والتي تستحق السرد». وعبّرت عن حماسها لإنتاج العمل التكليفي بالتعاون مع القيّمين الفنيين سام بردويل وتيل فلرات، وفريق الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية.

كتابات

وبدورها، قالت خلود العطيات، مديرة الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوّض الرسمي للجناح الوطني: «تقدم الفنانة نجوم الغانم نموذجاً رائعاً عن المشهد الإبداعي في الإمارات»، وعبّرت عن سعادتها باختيار القيّمين الفنيين سام بردويل وتيل فلرات لنجوم الغانم لتكون الفنانة التي تمثل الإمارات في بينالي البندقية. وقالت: «كتاباتها الشعرية المؤثرة ومخيلتها الواسعة في الإبداع السينمائي، سيتركان انطباعاً رائعاً عن الجناح الوطني للإمارات».