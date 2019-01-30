علامة وعساف يغنيان في الشارقة 8 فبراير

المصدر: الشارقة ـ البيان

بعد نجاح افتتاح موسمه الفني الذي شارك فيه كل من الفنان المصري هاني شاكر واللبناني وائل جسار، يواصل مسرح المجاز في الشارقة، تنظيم أمسياته الغنائية، حيث من المقرر أن يستضيف في 8 فبراير المقبل، حفلاً غنائياً يحييه الفنانان اللبناني راغب علامة والفلسطيني محمد عساف، سيقدم كل منهما خلاله باقة من أغنياته.

راغب علامة استطاع أن يثبت نفسه على الساحة الفنية منذ ألبومه الأول «بكرا بيبرم دولابك» الصادر منتصف الثمانينيات، ليصبح من أوائل الفنانين اللبنانيين الذين شاركوا في مهرجانات عربية وعالمية. أما الفنان الفلسطيني محمد عساف، فقد نجح في التأسيس لقاعدة جماهيرية واسعة، بعد فوزه بلقب «محبوب العرب» لعام 2013، ليواصل حضوره على الساحة العربية والعالمية من خلال عديد الأغنيات التي حملت لمسة من التراث الشعبي الفلسطيني.