بوشنر يقود أوركسترا «فالكيري» في«بايرويت الأوبرالي» بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن اختيار المايسترو الشهير ماركوس بوشنر لقيادة أوركسترا «فالكيري» الأوبرالية التاريخية للموسيقار ريتشارد فاغنر، ضمن فعاليات مهرجان بايرويت الأوبرالي العالمي الذي تستضيفه أبوظبي.

وقد اعتاد ماركوس بوشنر، قائد الأوركسترا الألماني والحاصل على عدة جوائز، على تلقي دعوات منتظمة من أرقى فرق الأوركسترا ودور الأوبرا في العالم، وهو معروف برؤيته الموسيقية الاستثنائية لسيمفونيات بيتهوفن وبرامس ومالر.

وتعود بدايات بوشنر الفنية إلى عام 2004 مع إنتاج جديد لأوبرا «راينجولد» من فاغنر/‏‏يلينيك في دار أوبرا «شتاتسوبر برلين»، وحصل بوشنر في العام ذاته على جائزة مرموقة كأفضل مايسترو ألماني. وتولى بوشنر في الآونة الأخيرة منصب المايسترو الرئيسي في أوركسترا «بروكنر» في لينز، والمدير الموسيقي لمسرح «لاندِستياتر لينز»، فضلاً عن إلهامه للجيل التالي من الكفاءات الموسيقية عبر دوره أستاذاً في معهد الموسيقى بجامعة بريمن.

ولمدة يومين فقط، 30 يناير و1 فبراير 2019، سيحضر بوشنر على خشبة مسرح فندق «قصر الإمارات أبوظبي» لينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في مهرجان بايرويت العالمي، الذي سينتقل إلى الإمارة مع أوبرا كاملة مصممة خصيصاً لأبوظبي.