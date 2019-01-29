شاهد.. الطائرات في بريطانيا تتمايل بسبب الرياح

المصدر: البيان الإلكتروني

أثرت الرياح بصورة كبيرة على حركة الملاحة في مطار بريطاني، يوم الأحد الماضي، وجرت عمليات الإقلاع والهبوط، في ظروف وصفت بـ"المرعبة"، ورصدت الكاميرات إحدى عمليات الإقلاع هذه.

وأظهرت مقاطع فيديو، طائرات في مطار نيوكاسل وهي تتمايل بشدة، من جراء قوة الرياح العاصفية التي هبت على المنطقة.

وتمكن قادة الطائرات من ضبط المركبات الجوية بمهارة عالية على الرغم من رداءة الطقس، وظلت بعض الطائرات في حالة تمايل على الرغم من ملامسة العجلات للمدرج.

وتعيش بريطانيا عاصفة ثلجية، هذه الأيام، وحذر مكتب الطقس في البلاد، السبت، من حصول حوادث مرورية بسبب تراكم الثلوج على الطرق.

وأضاف أن الثلوج التي كست مناطق البلاد ستؤدي على الأرجح إلى عمليات تأخير أو إلغاء لرحلات القطارات والطائرات.

وتوقع المكتب البريطاني أن تهبط درجة الحرارة بشكل كبير، متوقعا إلى تصل إلى 7 دون الصفر في أسكتلندا.