اليابان تستعين بالجيش في إعدام مئات الخنازير

المصدر: د ب ا

أرسل الجيش الياباني أكثر من 100 جندي، اليوم الثلاثاء، للمساعدة في إعدام حوالي 1660 خنزيرا في وسط اليابان بعد التأكد من تفشي حمى الخنازير.

وكانت حكومة مقاطعة جيفو سجلت حالة الإصابة السابعة لحمى الخنازير منذ سبتمبر. ولم تشهد اليابان الفيروس الذي يعرف أيضا باسم "كوليرا الخنازير" منذ عام 1992.

أكدت الفحوصات حالة الإصابة الجديدة بمزرعة في مدينة كاكاميجاهارا بعد اكتشاف أعراض مرضية شديدة في بعض الخنازير صباح الاثنين. ونفق خنزير منها في وقت لاحق.

وقال حاكم جيفو، هاجيمي فوروتا، أثناء اجتماع للحكومة المحلية صباح اليوم الثلاثاء: "من المؤسف للغاية أن يتم الإبلاغ عن تفش آخر بينما الحكومة المحلية في خضم إجراءات لمكافحة تهديد حمى الخنازير".

وتعتزم الحكومة المحلية أيضا إعدام 149 خنزيرا في سوق للجملة، من بينهم 17 خنزيرا تم شحنهم من مزرعة كاكاميجاهارا.

وتدرس الحكومة إعدام 900 خنزير آخر بمزرعة في مدينة موتوسو سيتي التي اشترت نحو 80 خنزيرا صغيرا من مزرعة كاكاميجاهارا في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم اكتشاف أول إصابة بحمى الخنازير في مزرعة في سبتمبر ، وتم تسجيل الحالة الثانية في نوفمبر في منطقة مخصصة للماشية، في جيفو.