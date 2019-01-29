أنشطة «البسطة» تحاكي روح «قلب الشارقة» التراثية

المصدر: الشارقة - البيان

يحظى زوّار «قلب الشارقة» كل جمعة وسبت، بفرصة للتسوق والترفيه، ضمن فعاليات مهرجان «البسطة» التي يستضيفها سوق «الشناصية» حتى 9 مارس المقبل، ضمن أجواء ثقافية وفنية وترفيهية، تحاكي جوهَر المكان وذاكرته بتناغم مع الحاضر، التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

تجربة استثنائية

ويعيش الزوّار خلال المهرجان الذي انطلق يوم 18 يناير الجاري، تجربة استثنائية عبر سلسلة من العروض الموسيقية الحية الترفيهية، وورش عمل حرفية وتراثية تبدعها أنامل سيدات إماراتيات، والتي تتضمن قرض وصناعة البراقع والخوص والتلي وغيرها من ورش العمل التي تسلط الضوء حول هذه الصناعات الشعبية التي تكسب الجمهور منظوراً وفهماً جديداً لهذه الحرف.

ويحظى الزوّار بفرصة لتذوق مجموعة من المأكولات والمشروبات الإماراتية الشعبية بلمسة حديثة في ركن المأكولات، وغيرها من الأكشاك المنتشرة في جانبي سوق «الشناصية»، كما يحظى الصغار بفرصة لإطعام ومشاهدة البط والأرانب في حديقة الحيوانات الأليفة ضمن «البسطة»، ويمكن للزوار المشاركة في أنشطة «البسطة» من الساعة 4:00 حتى 9:00 مساءً على مدار 3 شهور متواصلة كل جمعة وسبت.