اللوفر أبوظبي يستعرض أقدم قطعة فخارية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

يستضيف متحف اللوفر أبوظبي جلسة حوارية مع د. مارك بيتش، رئيس الآثار في الظفرة والعاصمة أبوظبي في إدارة البيئة التاريخية التابعة لهيئة الثقافة والسياحة -أبوظبي، تحت عنوان «إناء مروّح: قطعة أثرية من الخليج العربي» مساء غد الأربعاء في قاعة محاضرات المتحف.

تاريخ

تتزامن الجلسة الحوارية مع معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور»، وستتناول تاريخ «إناء مروّح» الذي تم اكتشافه في إحدى أقدم القرى في الدولة. ويتحدّث مارك عن تاريخ الإناء الذي صُنِعَ في جنوب بلاد الرافدين (العراق حالياً)، ثم تنقل في أنحاء الخليج العربي قبل 8 آلاف عام، ويناقش أسلوب الحياة في المنطقة آنذاك، والاستخدامات القديمة للإناء وقصّة وصوله إلى المنطقة، إذ يعتبر «إناء مروّح» إحدى أقدم القطع الأثرية التي تم اكتشافها وتجميعها بالكامل في الإمارات.

يُشار إلى أن معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور» المقام حالياً يتناول التاريخ العريق لشبه الجزيرة العربية، من خلال أعمال فنية ثقافية وقطع أثرية، من بينها قطع نادرة اكتشفت في الدولة. وسبق للمعرض أن زار عدّة مدن حول العالم، ومن المقرّر أن يستمر لغاية 16 فبراير في أبوظبي.