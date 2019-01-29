متحف «نوبل 2019» يحتفي بحائزي الجائزة في الآداب

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبالشراكة مع مؤسَّسة «نوبل» العالمية، أعلنت المؤسَّسة تنظيم النسخة الخامسة من متحف «نوبل 2019» تحت شعار «جائزة نوبل في الأدب - عوالم مشتركة»، حيث يقام المتحف في منطقة «لامير» بدبي، خلال الفترة من 3 فبراير ولغاية 2 مارس المقبلين.

ويسلط متحف «نوبل 2019» الضوء على مجال الأدب، أحد أهم مجالات جائزة «نوبل»، حيث يستعرض مسيرة أهم حائزي الجائزة في هذا المجال، وأبرز إنجازاتهم وأعمالهم، التي أثرت في حياة البشر في كل مكان، كما يركز المتحف من خلال أقسامه المتعددة على مختلف فنون الأدب الأخرى، بما فيها الشعر والمسرح، وما حققته ضمن جائزة «نوبل» على مرِّ السنوات.

كما يتناول المتحف في أقسامه مسيرة الروائي المصري، نجيب محفوظ، أول عربي حاز جائزة «نوبل» في الأدب، حيث يستعرض أهم أعماله الأدبية، التي شكلت إضافة مهمة للأدب العربي، وتحوّلت الكثير منها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية لاقت انتشاراً وشهرةً واسعة.

جرعة معرفية

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، أنَّ متحف «نوبل» في عامه الخامس، يواصل تعزيز الدور المعرفي الرائد لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عبر تقديم جرعة معرفية مكثفة، تبرز أهم إبداعات التاريخ الإنساني في مختلف مجالات الأدب، بشكل يسهم في إنتاج ونشر المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها، وبالتالي المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة لمجتمعاتنا.

وقال: «نواكب من خلال متحف «نوبل» أهداف استراتيجية دولة الإمارات، في ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع ضمن مجتمعات المعرفة وبين فئات المجتمع كافة، وتحديداً فئات الطلاب والشباب، لبناء قدراتهم ودفعهم نحو المسار الصحيح ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، وقادرين على تلبية متطلبات المستقبل».

وأشار إلى أنَّ تنظيم متحف «نوبل» في إمارة دبي على مدار السنوات الماضية، يؤكِّد حجم ثقة مؤسَّسة «نوبل» العالمية بقدرات إمارة دبي والمؤسَّسة، على استضافة وتنظيم حدث عالمي مرموق مثل متحف «نوبل»، ووضع أجندة فعاليات مهمة من خلاله تستقطب اهتمام الجمهور، وتواكب شغف المهتمين بمجالات المعرفة.

تكريم المبدعين

من جهته، قال د. أولوف أملين، مدير متحف «نوبل» في السويد: «نسعى في متحف «نوبل» للوصول إلى جمهور الشباب من جميع أنحاء العالم، وإلهام الناس للمشاركة في مجالات الجائزة المختلفة والفوز بها، انطلاقاً من الهدف الأساسي للجائزة التي أطلقها ألفرد نوبل، وهو تكريم المبدعين ممَّن حقَّقوا إنجازات رائعة لصالح البشرية، حيث يشكِّل حائزو جائزة «نوبل» مثل: نجيب محفوظ وآخرين، نماذج مميزة وملهمة لنا جميعاً من خلال كتاباتهم وإبداعاتهم».

وتابع: نتشرَّف بإطلاق النسخة 5 من متحف «نوبل» في إمارة دبي، حيث أعددنا رحلة متميزة من الحدث إلى عالم الأدب والكتب والأعمال الأدبية العريقة.

ويتضمن المتحف 8 أقسام تفاعلية مختلفة تركز على موضوعات محددة، فمن خلال قسم «السلام»، سيتعرّف الزوّار إلى أهم الأعمال الأدبية التي حازت جائزة «نوبل» في موضوعات السلم والحرب.

فيما يتناول قسم «ظروف البشر»، أبرز الأعمال التي تناقش ظروف البشر والمعاني الإنسانية السامية.

وفي قسم «القصص الخيالية» سيتمكّن زوّار متحف «نوبل 2019» من الاطلاع على أقدم القصص الخيالية التي ألفها أشهر المؤلفين الحائزين جائزة «نوبل»، في الوقت الذي يقدّم فيه قسم «الحياة»، وبالتزامن مع «عام التسامح» في دولة الإمارات، يقدّم متحف «نوبل 2019» قسم «التسامح» ضمن أقسامه المختلفة، والذي يعرض إبداعات الفائزين بجائزة «نوبل»، ممن استلهموا موضوعات كتبهم من قيم التسامح.

فيما يعرض قسم «العائلة»، روايات نسجت أفكارها من مفهوم العائلة، حيث سيتمكن الزوّار من التعرُّف إلى كُتّاب هذه الروايات وقراءة مقتطفات منها.