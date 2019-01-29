مهرجان أبوظبي للأفلام العلمية ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي - وام

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي غداً، فعاليات الدورة 5 من مهرجان أبوظبي للأفلام العلمية، الذي يقام بالتعاون مع شركة «إيماجن ساينس فيلمز» العالمية المتخصصة بالأفلام العلمية.

يشهد مهرجان هذا العام، تنظيم برنامج حافل بعروض الأفلام الروائية العلمية، والفعاليات المميزة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حضور كوكبة من الضيوف المتميزين.

وتتمحور فعاليات المهرجان، الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، حول موضوع «الاستمرارية والبقاء»؛ بهدف بلورة رؤى متعمّقة حول المخاطر المحدقة بجميع أشكال الحياة على وجه الأرض.

ويحتفل على مدى 4 أيام بالإبداعات العلمية المتميزة التي تجسدها الفنون والأعمال السينمائية، وذلك من خلال 3 أفلام روائية طويلة، وبرنامجين للأفلام القصيرة، ومعرضاً خاصاً يجمع بين الفنون والعلوم تحت عنوان «الاستمرارية والبقاء»، بالإضافة إلى جلسات مناقشة حول المهن المرتبطة بالفنون والعلوم، وحوارات حول صالات العرض الفنية، وورش عمل تثقيفية وتعليمية.