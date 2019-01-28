مهرجان الجبل الثقافي في الفجيرة يحتفي بالأدب والتراث والموسيقى

المصدر: الفجيرة - البيان

انطلقت فعاليات مهرجان الجبل الثقافي الأول في الفجيرة، تحت شعار «ثقافتنا تسامح وانفتاح»، والذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، وذلك في حديقة الفجيرة للمغامرات.

حضر حفل الافتتاح الشيخ حمدان بن خليفة الشرقي، وخالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وشريف العوضي رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة، وسعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، ولفيف من المثقفين والإعلاميين وأهالي الفجيرة.

وبدأت مجريات حفل افتتاح المهرجان الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بعرض مسرحية بعنوان «التسامح الثقافي» قدمها مسرح الفجيرة؛ وتناولت قيم التسامح في الأسرة والمجتمع وترسيخها بين مختلف الثقافات والانفتاح على المجتمعات الأخرى، إضافة إلى تنظيم ورش تفاعلية للمدربة عائشة البيرق، وورشة للخط العربي تحت إشراف الخطاطة فاطمة الظنحاني.

وخصص المهرجان مساحة واسعة للشعر المترافق مع إيقاع موسيقى التراث والفولكلور الشعبي، كما كان للأدب حيز ضمن مناشط المهرجان.