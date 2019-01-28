أفلام مستقلة في برنامج «سينما عقيل»

المصدر: دبي - البيان

تعود سينما عقيل في شهر فبراير ببرنامج شيق وحافل بعروض أفلام ملهمة، تشمل أفلاماً حازت جوائز ونالت إعجاب النقاد، إضافة لأبرز عروض أفلام المهرجانات السينمائية في العالم، بغرض تقديم تجربة سينمائية استثنائية.

ومن أبرز العروض التي يزخر بها برنامج سينما عقيل، ضمن برنامج شهر فبراير عرض لفيلم «فوتو كوبي» الحاصل على جائزة أحسن فيلم في مهرجان الجونة السينمائي 2017، وجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية 2018، ويحكي قصة صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في رحلة لاكتشاف الحب والصداقة والأبوة والمعنى الحقيقي للحياة.

وفيلم «المجلس» المدعوم من (الصندوق العربي للثقافة والفنون) للمخرج الأردني يحيى العبدالله، وهو وثائقي يناقش قضايا تتعلق بهموم وآمال طلبة إحدى المدارس الأساسية في مدارس «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، سواء من الناحية التربوية والتعليمية أو الإنسانية.

ومنها فيلم «صباح الخير» للمخرج اللبناني بهيج حجيج، الذي يسلّط الضوء على موضوع غاية في الأهمية يرصد جانباً من معاناة ومخاوف وهواجس الأشخاص في عمر الشيخوخة. وقد رُشح لجائزة أحسن فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018.