زايد في أول وأكبر لوحة فنية من أفخر كسرات العود

المصدر: دبي - البيان

لوحة فنية هي الأكبر والأول من نوعها مصنوعة من أجود وأفخر كسرات العود، أنجزها فنان كويتي تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأطلقتها أخيراً شركة "سراي " للعطور.

الفنان الكويتي عبدالرحمن الحمود، وهو من أصحاب الهمم، والذي يحمل إعاقة بصرية، نفذ اللوحة تقديراً لدور المغفور له الشيخ زايد بدعم ورعاية أصحاب الهمم، من يحملون طاقات ومواهب فريدة.

وقالت ميساء حمدان نائب رئيس مجلس الإدارة، الشريك المؤسس لشركة «سراي» للعطور، إن اللوحة تتضمن أكثر من 8 كيلوغرامات من أجود وأفخم كسرات العود، وتحتوي على 4 أنواع من العود للحصول على تدرجات اللون، كما استغرق تنفيذها أكثر من 720 يوم عمل، ما يقارب 2880 ساعة عمل، بواقع 4 ساعات يومياً، لتصبح بهذا أكبر وأول لوحة شخصية بالعالم، رسمت من أجود أنواع البخور.