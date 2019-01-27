هاني شاكر ووائل جسّار يعيدان الزمن الجميل في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

في أولى حفلات مسرح المجاز بالشارقة للموسم الحالي، الذي نقل جمهوره مساء أول من أمس، إلى روائع الزمن الجميل، قدم المسرح وصلتين غنائيتين للفنانين هاني شاكر ووائل جسّار، اللذين أطربا الحضور بأصالة اللحن وجمال الكلمة، عبر توليفة طافت بالحضور بين أحدث أغانيهما وألبومات الماضي التي تكللت بها مسيرتهما الفنية.

واستهلّ الفنان اللبناني وائل جسّار، الحفل بحفاوة كبيرة من جمهوره الذي استقبله بالتحية والتصفيق، وبعد موجة الترحيب الحارّ من الجمهور، وجّه جسّار تحية لإمارة الشارقة والحضور وإدارة المسرح على كرم الضيافة وحسن التنظيم، ليبدأ النصف الأول من الأمسية الغنائية بتقديم باقة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، التي نالت محبة وتقدير الجمهور، ليشدو بأغنيات «غريبة الناس»، و«بالصدفة شفتو»، و«جرح الماضي»، و«بتسأليني»، وغيرها.

«ماتفوتنيش أنا وحدي»

واستهل أمير الغناء العربي الفنان المصري الكبير، هاني شاكر النصف الثاني من الأمسية بتقديم تحية لإمارة الشارقة عبّر من خلالها عن سعادة كبيرة لوجوده لأول مرة في الإمارة، ليبدأ بتقديم وصلة من الأغاني الجميلة، التي أشبعها إحساساً بصوته العذب، أبدع في تقديمها على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شكّل حضوره لوحة متناغمة، لينتقل بعدها إلى دعوة الفنان اللبناني وائل جسّار ويقدمان معاً أغنية الفنان الكبير سيّد مكاوي «ماتفوتنيش أنا وحدي»، في أداء ذكّر بأيام الزمن الجميل.

وواصل أمير الغناء العربي غناء باقة متنوعة من أعماله الجديدة والقديمة، مثل «أمرك»، و«أغلى بشر»، و«ياريتني»، و«يا هلي»، وأشار الفنان المصري هاني شاكر إلى أن إمارة الشارقة باستضافتها لنخبة من الفنانين العرب تسهم في جمع الفن العربي في مكان واحد وتعرّف الجمهور التوّاق والذوّاق للفنون بالفنانين عن قرب.