«الإمارات غداً» إصدار جديد يرصد أحداث المستقبل

المصدر: دبي - البيان

تطلق جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل إصدارها الدوري الأول «الإمارات غداً» قريباً، لتشكل لسان حالها، في سبيل تعزيز ثقافة المستقبل ورفع الوعي الاستراتيجي والاستشرافي في الأوساط الاجتماعية وبيئات العمل والتعليم والابتكار وإدارة المؤسسات.

وبهذه المناسبة، قال اللواء د. عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، القائد العام المساعد لشؤون الريادة والتميز في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الإصدار الجديد سيكون مجلة فصلية، تعنى بشؤون المستقبل تحديداً، وستكون مجلة منوعة تركز كلياً على ما لم يحدث، بحكم توظيف المناهج العلمية واستخدام النظريات والنماذج التحليلية والمؤشرات التي تخفض درجة اللايقين في الخطط، سواء على المدى المتوسط أو الاستشرافي بعيد المدى.

وسيهتم الإصدار بما ستكون عليه الإمارات في مجال العمارة والمساكن والطرق والجسور، والذي سيطرأ من تغير في وسائل الاتصال والنقل والإعلام، ومستقبل سوق العمل والاستثمار، والتعليم، وأنماط الخدمات العامة، كل هذه وغيره سيكون ضمن انشغالات «الإمارات غداً».