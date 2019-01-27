اتحاد الكتّاب: اعتراف عربي بريادة الإمارات ثقافياً

المصدر: الشارقة - البيان

اعتبر مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات فوز الشاعر والكاتب الصحفي رئيس مجلس إدارة الاتحاد حبيب الصايغ بالأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، لدورة جديدة مدتها 4 أعوام، نجاحاً لكل المثقفين والمبدعين في الإمارات، رافعاً أسمى آيات الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم المتواصل الذي لولاه لم يكن ليتحقق هذا المنجز اللافت.

وأضاف مجلس الإدارة في بيان أصدره أمس، أن الاختيار العربي الموفق وبالإجماع لحبيب الصايغ هو نجاح للإمارات لجهة صناعتها للتاريخ الثقافي والإبداعي في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الأمة، حيث المواجهة على أشدها من دول وقوى معادية حضارياً، كما يمثل الاختيار اعترافاً عربياً بالدور الريادي للإمارات.

جهد وصبر

وقالت الهنوف محمد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد في البيان: الشاعر الصايغ عمل خلال الأعوام الثلاث الماضية باقتدار وجهد وصبر، على توسيع اتحاد الكتّاب العرب، بحيث يصبح بيتاً جامعاً لكل العرب في زمن التشتت، من ذلك ضمه لمجلس أندية الأدب في السعودية وإنهاء تجميد عضوية رابطة الأدباء والكتّاب الليبيين.

تثمين

كما ثمّن د. محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ما قام به الصايغ، من تأكيد لحضور الإمارات في الاتحاد العام للكتّاب العرب، من جهة، وتعريف المثقفين العرب بمبدعي الإمارات من خلال إشراك مثقفي الإمارات في الأنشطة الثقافية العربية خارج الإمارات وداخلها من جهة ثانية.

اختتم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات البيان بقوله: إن إعادة انتخاب حبيب الصايغ أميناً عاماً لاتحاد الكتّاب العرب لدورة جديدة مدتها 4 أعوام هو فخر لكل مبدع وكاتب إماراتي ولكل العاملين في المؤسسات الثقافية الوطنية، وعنوان لتمكين الإمارات في مجال الريادة الثقافية في الوطن العربي.