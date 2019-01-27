2.5 مليون زائر لمهرجان الشيخ زايد التراثي خلال شهرين

المصدر: أبوظبي - وام

اختُتمت، أمس، فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة بأبوظبي، التي استمرت شهرين تحت شعار «الإمارات ملتقى الحضارات».

وتوافد على المهرجان أكثر من 2.5 مليون زائر من مختلف الجنسيات على مدى 60 يوماً استمتعوا بالكثير من الفعاليات التراثية التي أقيمت كل يوم على مدار الساعة، إضافة إلى الفعاليات الضخمة التي واكبت احتفالات الدولة باليوم الوطني ومسيرة القبائل واستقبال العام الجديد.

وعكست فعاليات المهرجان اهتمامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالتراث الإماراتي خاصة، والتراث الإنساني والحضارات الأخرى بصفة عامة.

واستعرضت الفعاليات جوانب متعددة من حضارة الإمارات وشواهدها التاريخية وآثارها الممتدة في مختلف مناطق الدولة منذ مئات السنين.