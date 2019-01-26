وفاة الموسيقار والإذاعي الليبي عبدالجليل خالد

المصدر: تونس - البيان

ودعت ليبيا أمس الموسيقار والإذاعي الفنان عبدالجليل خالد (71 عاماً) إلى مثواه الأخير، وذلك بعد رحلة طويلة قضاها في العمل الإذاعي والموسيقي، والفنان الراحل من مواليد 1944 في مدينة شحات، وهو حاصل على دبلوم في العلوم الموسيقية ودرجة الدكتوراه في القانون الدولي، وعمل رئيساً لقسم الموسيقى في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبية قرابة 15 عاماً، ثم واصل عمله مستشاراً قانونياً للإذاعة، كما قدم عدداً من البرامج المرئية والمسموعة تجاوزت مدتها 1000 ساعة، إضافة إلى تأسيسه مسرح السنابل للطفل والشباب.

وقدم خالد أكثر من 200 لحن غنائي لعدد من الأصوات الليبية من بينها ناصف محمود ومحمد نجم، إلى جانب أغنية «يا عيوني» للفنان المصري هاني شاكر. ونعت الهيئة العامة للثقافة بدولة ليبيا، الفنان الراحل.