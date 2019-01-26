حفل في السعودية يستعيد أجواء أم كلثوم بتقنية ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي ـ البيان

حفل فني رائد ومتفرد من نوعه استضافه مسرح مرايا في محافظة العلا السعودية، كانت بطلته كوكب الشرق، الراحلة أم كلثوم، والتي بدت فيه وكأنها تقدم أغاني الحفل بشكل مباشر، ذلك من خلال تقنية «الهولوغرام» والتي تجسدت بصورة حية ثلاثية الأبعاد رافقتها على المسرح معزوفات أوركسترا صوت مصر، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن خلال عرضٍ أنتجته مجموعة «ام بي سي» بالتعاون مع «ان دي بي» للإنتاج ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.

وقد استهل الحفل بوصلة طربية مباشرة قدمتها سناء جميل، من عائلة الراحلة أم كلثوم، غنت فيها «أنساك»، وأيضاً أطل الموسيقار والملحن المخضرم فاروق سلامة، العازف الوحيد المتبقي من فرقة أم كلثوم، إذ عزف مقطوعات منفردة.