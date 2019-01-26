دوناتو تغني في أبوظبي للمحبة والتفاهم من خلال الموسيقى

المصدر: أبوظبي - وام

تحت عنوان «في الحرب والسلام.. تفاهم من خلال الموسيقى» أطلت المغنية الأمريكية الحائزة على جائزة «غرامي» مرات عدة، جويس دي دوناتو، أول من أمس، على خشبة مسرح قصر الإمارات، في حفل فني أقيم تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وبتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.وحضرت الحفل هدى إبراهيم الخميس - كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة. وقد نظم استعداداً لانطلاق مهرجان أبوظبي 2019.

وقدمت دي دوناتو التي تطل للمرة الأولى في العالم العربي، خلال الحفل مجموعة من مقطوعات الأوبرا الباروكية من أعمال جورج هانديل، وهنري بِرْسَل، ونيكولو جوميلي، وكلاوديو مونتيفيردي، ورافقتها فرقة أوركسترا «إيل بومو دورو» الإيطالية بقيادة المايسترو الروسي ماكسيم إيميليانشيف.

إبداع

وقالت هدى إبراهيم الخميس - كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «ينسجم عرض جويس دي دوناتو «في الحرب والسلام.. تفاهم من خلال الموسيقى» مع إعلان العام 2019 عاماً للتسامح، حاملاً رسالة التسامح والسلام والتلاقي الإنساني بالفنون كأداة تنمية واستدامة وخير للإنسان أياً كان ومن أي ثقافة أو دولة أتى».

وأضافت أن مهرجان أبوظبي وهو يرسّخ مكانته العالمية كمنصة إبداعية إماراتية، يحتفي بكبار النجوم في أبوظبي، ويعمل على الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية في إلهام شباب الإمارات والاستثمار في إبداعهم وتطوير مهاراتهم».

ومن جهته، أعرب السفير الإيطالي لدى الدولة، ليبوريو ستيلينو عن سعادته بمشاهدة هذه الكوكبة من المواهب الإيطالية المشاركة في الفعاليات الممهدة لافتتاح مهرجان أبوظبي 2019، مشيراً إلى أن فرقة أوركسترا «إيل بومو دورو» الإيطالية تمثل الأوبرا الإيطالية بكل فخر، وتتكون من أبرع المواهب الموسيقية الإيطالية.

تعزيز الحوار

وضمن احتفائه السنوي بالفنون والثقافات، وفي إطار مهمته الأساسية لبناء جسور التواصل الثقافي وتعزيز الحوار بين الأمم، يحتفل المهرجان في دورته الحالية بالتنوع الثقافي والثراء الفني لجمهورية كوريا الدولة ضيف شرف الدورة، حيث ينظم المهرجان معرضه الرئيسي للفنون التشكيلية، والذي يقام تحت عنوان «آفاق بعيدة: أعمال فنية للطبيعة الأوروبية، مجموعة المقتنيات الأميرية - لختنشتاين»، لأول مرة في الشرق الأوسط، ويعرض المقتنيات الأميرية من لختنشتاين إحدى أهم وأعرق المجموعات الخاصة في أوروبا والعالم، والتي تتضمن أعمالاً من القرن الخامس عشر حتى التاسع عشر، لكبار الفنانين.

ومن خلال معاينة تاريخ رسم المناظر الطبيعية على مدى قرون عدة، سيضم المعرض شخصيات رئيسية من عصر النهضة والحقائب الباروكية، بما في ذلك أعمال جو دي مومبر ولوكاس كراناخ الأكبر وآخرين. وفي هذا السياق، وبتكليفٍ من مهرجان أبوظبي، بالتعاونِ معَ مؤسسة لختنشتاين، شارك 5 تشكيليين إماراتيين، في برنامج الإقامة الفنية في فيينا، والتي تتضمن أهم متاحف العاصمة النمساوية ومنها متحف فيينا للفن المعاصر.

منبر متعدد

ويقدم مهرجان أبوظبي جائزته سنوياً للشخصيات الأكثر إسهاماً في إثراء الثقافة والفنون حول العالم، وتُمنح جائزة المهرجان لهذا العام، إلى مجموعة أسماء عالمية، هي: الميتزو سوبرانو جويس دي دوناتو عن مسيرتها الفنية الحافلة في مجال الغناء الأوبرالي، وأوريلي ديبون، رئيسة الباليه في «دار أوبرا باريس» لإسهاماتها الجليلة في هذا المجال، ولأكاديمية برينبويم - سعيد لجهودهما الحثيثة في مجال تعزيز الفنون، وللشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي تكريماً لإسهاماتها الاستثنائية والمتميزة التي أثرت مكتبة الشعر في الإمارات.

في المقابل، يشهد مهرجان أبوظبي، عودة فعاليات «الشباب في مهرجان أبوظبي»، وهو منبر متعدد الاختصاصات يهدف إلى الاستثمار في الشباب الإماراتي وتمكينهم من تنمية مهاراتهم، واستكشاف مستقبلهم ليساهموا بفاعلية في تقدم واستدامة ازدهار الدولة، من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة، ومن بينها برنامج «تعليم الفنون التشكيلية»، و«دورة صانعي الأفلام الشباب»، و«رواق الفكر»، و«رواق الأدب والكتاب»، وتاندم الإمارات، وجائزة الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظبي ـ جلف كبيتال.

500

كوكبة تضم أكثر من 500 فنان عالمي من 17 دولة، يقدمون حفلات البرنامج الرئيسي لمهرجان فن أبوظبي 2019، الذي يقدم برامجه عبر أكثر من 100 فعالية، تقام للمرة الأولى في العالم العربي في 25 موقعاً في أنحاء أبوظبي، وتحييها نخبة من نجوم الأوبرا والباليه والأوركسترا والجاز والفلامينغو من حول العالم.